На Сахалине намерены организовать бизнес-миссию на Курилы для китайских партнеров

Как отметил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев, бальнеология, охота, рыбалка, гастрономия стали для Китая особенно интересными в рамках развития туризма на островах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Сахалина планируют организовать бизнес-миссию на Курильские острова для китайских партнеров. Как сообщил ТАСС министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев, бальнеология, охота и рыбалка стали для Китая особенно интересными в рамках развития туризма на островах.

"Предлагаем в рамках межправительственной комиссии лоты для китайских инвесторов, планируется бизнес-миссия на Курильские острова, нашим китайским партнерам мы предлагаем вкладываться в развитие островов. <…> Китайцы определились со сферой, которая им интересна, это бальнеология, охота, рыбалка, гастрономия", - сказал он в кулуарах Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.

По его словам, ориентировочно бизнес-миссия запланирована на июль-август текущего года. Лазарев напомнил, что пока на данный момент на Курилах работает российский бизнес.

Весной прошлого года вступил в силу преференциальный налоговый режим для компаний, реализующих проекты на Курильских островах. Инвесторы, зарегистрированные на Курилах после 1 января 2022 года, на 20 лет с даты регистрации в качестве налогоплательщика освобождаются от уплаты налога на прибыль и имущество, также обнулены транспортный и земельный налоги. Страховые взносы установлены на уровне 7,6%.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что этот режим привлечет инвесторов, а также поможет построить новые промышленные производства и создать туристические объекты.