Захарова: профильные ведомства России и Турции в контакте по транзиту санкционных грузов

По словам официального представителя МИД РФ, Россия настроена на расширение экономического сотрудничества с республикой

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия настроена на расширение экономического сотрудничества с Турцией, профильные ведомства двух стран находятся в контакте по вопросу ужесточения правил транзита грузов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы настроены на расширение взаимовыгодного торгово-экономического взаимодействия с Турцией. Профильные российские и турецкие ведомства находятся в тесном контакте для решения связанных с этим практических вопросов, включая и тот, который вы затронули", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о транзите товаров через Турцию.