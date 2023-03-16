"Новые люди" предложили Мишустину ввести налоговые льготы за венчурные инвестиции

По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, премьер-министр поддержал инициативу и поручил Минфину и Минэкономразвития проработать в течение 10 рабочих дней конкретные шаги по ее реализации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Новые люди" предлагают ввести налоговые льготы для компаний, занимающихся венчурными инвестициями в российские стартапы. Об этом заявил в четверг вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") по итогам встречи фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы предлагаем следующее: пусть каждый вложенный в такой стартап рубль засчитывается как полтора рубля в счет налога на прибыль. Вложился в отечественный стартап - получил налоговую льготу. Так мы сможем объединить усилия государства и бизнеса, собрать все меры поддержки венчурных стартапов в одном месте", - пояснил Даванков, слова которого приводит пресс-служба фракции.

По словам Даванкова, Мишустин поддержал инициативу и поручил Минфину и Минэкономразвития проработать в течение 10 рабочих дней конкретные шаги по ее реализации.