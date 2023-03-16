Завод в Ленобласти полностью локализует производство моноблоков для электросетей

Компания планирует вложить в расширение производства порядка 150 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Российская компания "Систэм Электрик" (образована после продажи активов французской Schneider Electric в РФ) направит 150 млн рублей на расширение производства и достижение максимальной локализации на заводе "Электромоноблок" в Ленобласти. Предприятие производит распределительные блоки для электросетей и другие важные для энергообеспечения агрегаты, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации региона.

"Компания планирует вложить в расширение производства порядка 150 млн рублей и довести уровень локализации до 100%", - говорится в сообщении администрации Ленинградской области по результатам встречи представителей руководства региона с менеджментом предприятия.

Завод "Электромоноблок" (СЭЗЭМ) расположен в городе Коммунар Гатчинского района. По словам гендиректора завода Сергея Соколова, сегодня по России действует более 85 тыс. комплектных распределительных устройств, произведенных на предприятии. Продукция СЭЗЭМ используется в реализации масштабных проектов для энергообъектов гражданской и промышленной инфраструктуры, линий энергоснабжения, центров обработки данных.

После ухода иностранного бизнеса перед заводом встал вопрос импортозамещения и локализации производства в РФ. Как отметил гендиректор "Систем Электрик" Алексей Кашаев, в рамках реализации инвестиционной программы на "Электромоноблоке" к 2024 году компания планирует производить большую часть компонентов для своих распределительных устройств самостоятельно, а остальное - приобретать у поставщиков из РФ.

"Прошедший год стал периодом трансформации для "Систэм Электрик", мы стали полностью российской производственной компанией. Важно подчеркнуть, что мы сохранили ключевые активы, команду и продолжаем курс на импортозамещение. В 2022 году на заводе СЭЗЭМ мы создали условия для дальнейшего наращивания локализации", - добавил Кашаев.

"На предприятии трудится штат высококвалифицированных специалистов, и мы заинтересованы в том, чтобы число таких рабочих мест росло. Администрация Ленинградской области планирует оказывать все возможные меры поддержки для наращивания производства", - подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.