МИД РФ будет добиваться выполнения зерновой сделки дипломатическими методами

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, эти методы дают широкие возможности

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России будет дипломатическими методами добиваться от Запада полного выполнения обязательств по зерновой сделке, касающихся снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас метод понятно какой - дипломатический, переговорный и все, что с этим связано. Этими методами мы и будем действовать. Они дают широкие возможности, и надеемся, что приведут к соответствующему эффекту", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о том, как российское дипведомство намерено добиваться выполнения российской части сделки.

По итогам прошедших в понедельник в Женеве консультаций между ООН и российской делегацией замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не против продления зерновой сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Соглашение о создании гуманитарного коридора для вывоза по Черному морю украинского зерна было подписано Россией, ООН и Турцией, а также отдельно Украиной, ООН и Турцией 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка была рассчитана на 120 дней с возможностью автоматического продления, если не будет возражения сторон. В рамках зерновой сделки РФ и ООН подписали меморандум сроком на три года о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. ООН обещала работать со странами-членами и частным бизнесом по вопросу исключений из санкций для устранения препятствий экспорту РФ. Российская сторона указывает, что эта часть соглашения не выполняется.