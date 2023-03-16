Фонд "Сколково" переориентировался в работе со стартапами на восточные и азиатские страны

На восточных и азиатских рынках востребованы стартапы, где у России имеются наиболее высокие компетенции, отметил старший вице-президент по инновациям фонда Кирилл Каем

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Фонд "Сколково" в условиях существующих ограничений сфокусировался на новых рынках для стартапов, в первую очередь Китае, Индии и Индонезии. При этом разработчикам необходимо подстраиваться под реалии новых стран, сказал ТАСС старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем на полях Российского венчурного форума в Казани в четверг.

"Со второй половины 2022 года мы начали работать по новым направлениям. У нас сейчас работает представительство в Китае и Индии, прошло несколько бизнес-миссий в этих странах. <...> Они имели двусторонний характер. Во-первых, мы предлагали стартапам этот рынок. <...> Также мы работали в обратную сторону, потому что нам нужно было для стартапов предложить замещение элементной базы и расходных материалов для их разработок", - сказал Каем.

По его словам, в конце марта запланирована еще одна бизнес-миссия в Индию, где будут представлены стартапы, нацеленные на финтех и на IT, и где пройдет финал акселератора. Также в этом году планируется бизнес-миссия в Индонезию. "То есть мы напрямую даем возможность стартапам, поговорив с партнерами, понять реалии рынка и начать процесс адаптации продукта к рынкам восточным, азиатским", - сказал Каем, отметив, что продукт в этих регионах должен быть значительно проще и дешевле, чем для западных стран.

На восточных и азиатских рынках, по его словам, востребованы стартапы, где у России имеются наиболее высокие компетенции. В первую очередь все, что касается цифровых технологий. "Это кибербезопасность, цифровые решения. Все больше и больше российских решений в IоT (интернет вещей - прим. ТАСС) для промышленности. <…> Российские стартапы - лучшие в мире с точки зрения искусственного зрения. <…> Это касается всех отраслей - и промышленности, и безопасности, и медицины. Эти стартапы очень активно выходят", - сказал Каем. Также он видит шансы на успех у ряда стартапов в химии и медицине.

На текущий момент в портфеле "Сколково" находится 3,5 тыс. стартапов, а к концу 2023 года прогнозируется более 4 тыс.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании инновационного центра "Сколково". Цель фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.