Baidu представила чат-бот Ernie

Китайский чат-бот выполняет математические вычисления, генерирует видео и изображения, а также распознает китайский язык

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Китайская интернет-компания Baidu представила чат-бот с искусственным интеллектом под названием ERNIE Bot. Об этом сообщило в четверг финансовое издание "Цайсинь".

Согласно его информации, в ходе презентации глава Baidu Роберт Ли показал, как Ernie Bot выполняет математические вычисления, генерирует видео и изображения, а также распознает китайский язык. Чат-бот будет доступен ограниченной группе тестировщиков. Затем, после необходимых корректировок, доступ к его тестированию будет расширен.

Китайский чат-бот будет работать аналогично ChatGPT американской компании OpenAI.

ChatGPT был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание. В то же время разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.