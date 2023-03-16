Башкирия заключит три концессионных соглашения о создании полигонов ТКО за 9,5 млрд рублей

Объекты построят рядом с Уфой, а также в Дюртюлинском и Краснокамском районах, ввести их в эксплуатацию должны в 2025 году

УФА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии в 2023 году планируют при участии Российского экологического оператора (РЭО) заключить три концессионных соглашения стоимостью 9,5 млрд рублей о создании полигонов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Они разместятся рядом с Уфой, в Дюртюлинском и Краснокамском районах и будут введены в эксплуатацию в 2025 году, сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов на коллегии в четверг.

"Во взаимодействии с Российским экологическим оператором в текущем году планируется заключить три концессионных соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов обработки и размещения твердых коммунальных отходов вблизи города Уфы, на территории Краснокамского и Дюртюлинского районов. Общий объем инвестиций по объектам концессий составит более 9,5 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию объектов - 2025 год. Реализация проекта предполагает создание 561 рабочего места. Общая мощность объектов составит 605 тыс. тонн в год", - сообщил Фазылов.

Это позволит обеспечить бесперебойное функционирование системы обращения с ТКО, достичь 100% сортировки отходов и двукратного снижения объема их захоронения. "Нашей задачей является кратно увеличить количество инвестиционных проектов в сфере экологии. Пока инвестиционная привлекательность крайне низкая", - подчеркнул министр.

По его словам, в области экологии министерство курирует 12 инвестиционных проектов, 10 из них в сфере обращения с отходами. Общий заявленный объем инвестиций составляет почти 9 млрд рублей с созданием более 1 тыс. новых рабочих мест.