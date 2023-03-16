В Крыму за девять лет модернизировали более 1,6 тыс. км сетей водоснабжения

В регионе также построили 71 км групповых водоводов и обновили 140 сооружений водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, на проведение работ направили 56,3 млрд рублей

ТАСС, 16 марта. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в Крыму позволила сократить потери питьевой воды на полуострове на 11,3 млн куб. м в год. За девять лет было построено 71 км групповых водоводов, модернизировано более 1,6 тыс. км сетей водоснабжения, сообщила в четверг журналистам член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

"Осуществляется масштабная модернизация системы коммунальной инфраструктуры, создание комфортных условий для проживания граждан. За девять лет на эти цели было направлено 56,3 млрд рублей. Завершено строительство 71 км групповых водоводов, модернизировано более 1,6 тыс. км сетей водоснабжения, 140 сооружений водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Сокращены потери питьевой воды на 11,3 млн куб. м в год", - сказал Ковитиди.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщал, что для нескольких крымских районов остается актуальной проблема водоснабжения. Дополнительная потребность на финансирование этой сферы в 2023 году составляет 4 млрд рублей.

Также решаются на полуострове и другие коммунальные вопросы, в частности, отремонтировано 1,7 тыс. кровель, заменено 1,4 тыс. лифтов. "Выполнены работы по благоустройству 500 дворовых и 340 общественных территорий, установлено почти 900 детских и спортивных площадок, в том числе для сдачи нормативов комплекса ГТО", - добавила сенатор.

Помимо этого в республике ликвидировано около 200 несанкционированных свалок. Также проведена рекультивация полигона в Симферополе, начато строительство трех экотехнопарков, что обеспечит 100% обработки ТКО и сокращение объемов захоронения до 50% к 2025 году.