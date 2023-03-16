Костин заявил об интересе ВТБ к проекту транспортного коридора Север - Юг

Глава банка назвал интересным участок на границе Ирана и Азербайджана

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил об интересе банка к проекту транспортного коридора Север - Юг, в частности, участку на границе Ирана и Азербайджана.

"Мы уже изучаем, работаем над проектом", - сказал он в четверг в эфире Первого канала.

Костин уточнил, что ВТБ работает с разными проектами транспортного коридора. "Он (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС) сказал, что есть ряд разных вариантов, и они будут прорабатываться. Этот участок (на границе Ирана и Азербайджана - прим. ТАСС), конечно, интересен", - добавил глава банка.

В ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин сообщил, что считает весьма перспективным новый маршрут из РФ к Персидскому заливу, поскольку он будет востребован вне зависимости от специальной военной операции. Глава государства посоветовал отечественным бизнесменам подумать о вложениях в этот проект.