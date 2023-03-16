В Коми увеличат мощности для деревянного домостроения в 1,4 раза

Предприятия региона к 2025 году должны начать выпускать клееного бруса, оцилиндрованного бревна и деревянных стеновых панелей в объеме более 47 тыс. куб. м конструкций в год

СЫКТЫВКАР, 16 марта. /ТАСС/. Крупнейшие лесопромышленные компании Республики Коми располагают сейчас мощностями по производству 32,5 тыс. куб. м конструкций для деревянного домостроения в год. В ходе реализации инвестпроекта объемы будут увеличены до 47 тыс. куб. м к 2025 году, сообщили в четверг ТАСС в министерстве экономического развития и промышленности республики.

Как сообщал ранее глава Коми Владимир Уйба на совещании, прошедшем в феврале в Архангельской области под председательством президента России Владимир Путина, в республике разработаны проекты малоэтажных деревянных домов для расселения аварийного жилья, их готовы строить после согласования вопросов безопасности с МЧС.

"Организация производства клееного бруса, оцилиндрованного бревна и деревянных стеновых панелей планируется в объеме суммарно более 47 тыс. куб. м в год. На данный момент имеются мощности по выпуску 32,5 тыс. куб. м. Развитие деревянного домостроения может стать новым драйвером развития лесопромышленного комплекса Коми в текущих экономических условиях", - сообщили ТАСС в Минэкономики региона. Сколько сейчас производится домокомплектов, в ведомстве уточнить затруднились.

Так, одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий в Коми, компания "Лузалес" располагает производственными мощностями для выпуска деревянных строительных конструкций (стенового бруса и балок) из клееного бруса производительностью 15 тыс. куб. м в год, оцилиндрованного бревна - 12 тыс. куб. м, а также деревянных стеновых панелей, производимых по технологии "MassivHolzMauer" (MHM) в объеме 3 тыс. куб. м. "Лузалес" готов рассматривать свое участие в соответствующих госпрограммах и организовать индустриальное производство деревянных строительных конструкций и деталей для типовых деревянных домокомплектов, отметили в министерстве.

Компания "Промтех-инвест" в рамках инвестиционного проекта по модернизации действующего лесоперерабатывающего производства планирует организовать выпуск более 15 тыс. куб. м клееного бруса, в том числе в виде готовых домокомплектов - 5 тыс. куб. м в год, что эквивалентно примерно 150 условных домокоплектов площадью 100 кв. м. Предприятие планирует выйти на проектную мощность в 2024 году.

Предприятие "ПК Евробрус" имеет собственную производственную базу в Сыктывкаре и выпускает домокомплекты из оцилиндрованного бревна, строительного и клееного бруса по индивидуальным заказам. Компания может обеспечить производство на уровне 2,4 тыс. кв. м, это два условных домокомплекта площадью 100 кв. м в месяц. Кроме того, предприятие располагает возможностью увеличения производительности в 2-3 раза при осуществлении программы модернизации производства. Коми - один из крупных лесных регионов Северо-Запада и России в целом. Более 80% запаса древесины в 2,8 млрд куб. м составляют ценные хвойные породы - ель и сосна.