"Ростелеком" готов предоставлять нефинансовую отчетность о социальных проектах

В компании считают правильным рассказывать о них

МОСКВА, 16 марта. "Ростелеком" готов предоставлять нефинансовую отчетность компании и считает правильным рассказывать о социальных проектах. Об этом сообщил журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент (РСПП) "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Мы этим занимаемся, как и многие другие крупные компании, члены РСПП. Поэтому для нас это не в новинку. Мы действительно считаем, что это правильно, рассказывать не только о профессиональной деятельности компании, но и о социальных проектах, о образовательных проектах. Есть всем что рассказать", - ответил Осеевский на вопрос о том, готова ли компания предоставлять нефинансовый отчет.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность, где будет рассказываться об их социальных проектах.