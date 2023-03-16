Бизнес и власти договорились об упрощении перерегистрации компаний из офшоров

Как сообщил глава РСПП Александр Шохин, поправки планируется выработать в весеннюю сессию Госдумы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бизнес и власти договорились в весеннюю сессию Госдумы выработать поправки для облегчения перерегистрации компаний из офшоров. Об этом сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По целому ряду вопросов мы продвинулись очень серьезно. В частности, это вопросы и деофшоризации, и приземления российских компаний на российских территориях. Там много конкретных сюжетов, которые носят такой тонкий достаточно характер, и договорились, что постараемся в рамках весенней сессии [Госдумы] выработать законодательные поправки, которые могут ускорить так называемую редомициляцию. То есть не только регистрацию в формальной российской юрисдикции компаний, но и решение многих финансовых или иных вопросов", - сказал Шохин.