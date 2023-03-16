Bloomberg: США фрахтуют супертанкеры для поставок нефти в ЕС

Как отметило агентство, суда, перевозящие меньшие объемы, забронированы под энергоресурсы России

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Трейдеры США вынуждены использовать для транспортировки нефти в Европу крупнотоннажные танкеры, поскольку суда, перевозящие меньшие объемы, забронированы под энергоресурсы РФ и цены на их фрахт серьезно выросли. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в марте в Европу из США должно прибыть 11 супертанкеров типа VLCC (Very Large Crude Oil Carrier), способных перевозить до 1,84 млн баррелей нефти в день. Обычно для перевозки по этому маршруту используются танкеры Aframax вместимостью около 700 тыс. баррелей. Отчасти это связано с тем, что в Европе всего несколько портов, способных принимать супертанкеры.

Однако сейчас фрахт Aframax менее доступен, поскольку трейдеры заказывают их для перевозки все большего количества российской нефти в Азию. В результате этого теперь относительно дешево нанимать самые большие суда для перевозки сырой нефти из США в Роттердам. По словам экспертов, опрошенных агентством, для супертанкера VLCC стоимость фрахта составляет около $2,7 за баррель нефти, а для Aframax, следующего по тому же маршруту, - около $8,5 за баррель.

В конце 2022 года Организация стран - экспортеров нефти отмечала значительное увеличение стоимости фрахта танкеров по всем направлениям: суда Aframax подорожали больше других на фоне загрузки заводов российской нефтью накануне начала действия эмбарго ЕС. Крупнотоннажные танкеры VLCC подорожали в среднем на 21%, а спотовые фрахтовые ставки на суда средней дальности возросли на 13% на фоне дефицита свободных судов.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в страны ЕС. Также начало действовать решение стран ЕС, G7 и Австралии о регулируемом потолке цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель, и о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше этого уровня. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия планирует до конца 2022 года создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.