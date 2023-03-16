МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Владелец холдинга "Интеррос" Владимир Потанин назвал покупку "Интерросом" доли в "Тинькофф банке" долгосрочной инвестицией с высоким потенциалом. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Тинькофф банк" - инвестиция долгосрочная. Мы на банк смотрим не как на банк, а как на финтех-компанию с очень высокой перспективой. Кроме того, мы с большим уважением относимся к команде, которая создавала этот банк и которая им руководит. Мы по факту являемся хотя и крупным акционером, но в каком-то смысле пассивным. Наша задача была не войти и устанавливать новые правила, а войти как инвесторы, потому что мы верим в то, что эта команда делает", - сказал Потанин.

"Интеррос" объявил о покупке 35% в TCS Group (куда входит "Тинькофф банк"), принадлежащих семье Олега Тинькова, в конце апреля 2022 года.