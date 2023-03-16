Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,17-1,03%

Курс доллара вырос до 76,71 рубля, евро - до 81,18 рубля, юань - до 11,09 рубля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций закончил торги четверга снижением. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,17%, до 2 258,22 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,03%, до 927,30 пункта. Курс доллара к концу дня вырос на 0,73% - до 76,71 рубля, евро - на 0,95%, до 81,18 рубля, юань поднялся на 0,09%, до 11,09 рубля.

Нефтяные котировки сползали все ниже, по глобальным рынкам волнами "прокатывается дрожь" из-за опасений перерастания вскрывшихся проблем с банками США в масштабный финансовый кризис, отмечает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Помимо прочего, сегодня ЕЦБ принял решение повысить базовую процентную ставку на 50 б.п. - с 3% до 3,5% годовых.

Рынок акций

Лидером роста в четверг на российском рынке оказались акции биотехнологической компании ИСКЧ (+8,14%) на сообщении, что ее дочерняя компания Genetico подписала договор со стартапом "Свифтген" с целью совместной разработки нового геннотерапевтического препарата для лечения орфанных заболеваний, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Подорожали привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (+1,7% и +1,2% соответственно), скорее всего, в связи с тем, что предприятия угольной промышленности не подпадают под одноразовый сбор в госбюджет, добавила эксперт.

Лидерами понижения оказались акции вчерашнего лидера - ретейлера "Детский мир" (-4,2%), подешевели депозитарные расписки группы VK (-3,4%) после выхода неоднозначной отчетности по МСФО за 2022 год и котировки бумаг группы Polymetal (-2,5%), также сообщила Мильчакова.

Прогноз на 17 марта

В конце недели решение по ключевой ставке примет Банк России. Опрошенные ТАСС эксперты ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне - 7,5%. "Важна будет риторика руководства ЦБ. Жесткие сигналы могли бы поддержать рубль", - полагает Бахтин.

Из экономической статистики завтрашнего дня эксперт выделил публикацию финальной оценки индекса потребительских цен в еврозоне за февраль. X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2022 год.

Завтра фактор пятницы может сдерживать активность покупателей. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 17 марта - 2 180 - 2 280 пунктов, по курсу доллара - 75-77 рублей. По оценкам Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи снова может двигаться в коридоре 2 200 - 2 300 пунктов, пара доллар/рубль может завтра торговаться в диапазоне 75-77 рублей, евро/рубль - в диапазоне 80-82 рублей, юань/рубль - в коридоре 10,9-11,2 рубля.