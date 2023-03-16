Совещание Путина с кабмином перенесли на 22 марта

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это связано с тем, что мероприятие по линии РСПП продолжалось дольше запланированного времени

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Совещание президента РФ Владимира Путина с правительством перенесено на 22 марта в связи с тем, что мероприятие по линии РСПП продолжалось дольше запланированного времени, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг.

"В связи с тем, что мероприятие по линии РСПП длилось дольше, чем было запланировано, и принимая во внимание международный контакт, который предстоит сегодня, совещание [президента] с членами правительства переносится на 22 марта", - сказал Песков.