Роструд создал межрегиональную инспекцию для работы в новых регионах

Роструд ранее организовал обучающие вебинары для помощи работодателям в новых регионах при переходе на российское трудовое законодательство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости РФ проводит обучение и профилактические мероприятия в новых регионах для скорейшего перехода на российское трудовое законодательство. Это является одним из основных направлений деятельности созданной Юго-западной межрегиональной государственной инспекции труда, сообщил в четверг ТАСС руководитель Роструда Михаил Иванков на площадке VII Международном форуме труда.

"Сейчас мы развернули эту работу достаточно плотно и эффективно, у нас создана юго-западная межрегиональная государственная инспекция труда, которая охватывает все четыре новых субъекта Российской Федерации. И среди главных задач, которые сейчас решаются, это именно погружение, по сути, обучение российскому трудовому законодательству. То есть акцент сейчас делается именно на профилактические мероприятия. В том числе профилактические визиты по всей территории", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, Роструд организовал обучающие вебинары для помощи работодателям в новых регионах при переходе на российское трудовое законодательство.

VII Санкт-Петербургский Международный форум труда проходит с 15 по 17 марта на трех площадках - в Таврическом дворце, СПбГУ и КВЦ "Экспофорум". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие 5 тыс. делегатов и гостей, которые обсудят вопросы и проблемы, связанные с трансформацией рынка труда и рынка занятости в условиях глобального изменения миропорядка и геоэкономики.