Сальдо сообщил о начале строительства газопровода из Крыма в Херсонскую область

Врио губернатора Херсонской области отметил, что инвесторы проявляют очень высокую активность

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Строительство нового газопровода началось из Крыма к новому городу на Арабатской стрелке, генеральный план которого разрабатывают специалисты. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на торжественном собрании по случаю девятой годовщины Крымской весны.

"Решение принято и все планы по строительству, восстановлению инженерных коммуникаций реализуются уже сейчас. Газопровод строится со стороны магистрального газопровода, который в свое время был газопроводом из Херсонской области в Крым, теперь он служит в обратную сторону. Так называемый реверсный режим. Геническая агломерация газа требует все больше и больше, потому что начато строительство нового города", - ответил Сальдо на вопрос о строительстве газопровода из Крыма в Геническую агломерацию.

В своем Telegram-канале он написал, что недостающий участок газопровода достраивается. При этом инвесторы проявляют очень высокую активность, добавил Сальдо.

Ранее врио губернатора Херсонской области сообщал, что специалисты проводят геодезические работы и разрабатывают генеральный план нового города на Арабатской стрелке. Арабатская стрелка - коса длиной более 100 км, протянувшаяся от юго-восточного побережья Крыма к материковой части.