"Газпром" начал строить первый в ЮФО малотоннажный комплекс по сжижению природного газа

Ключевыми потребителями СПГ будут автобусы и спецтехника

ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Первый в Южном федеральном округе комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) начал строить "Газпром" в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Газпром" приступил к строительству первого в Южном федеральном округе малотоннажного комплекса по сжижению природного газа. Он располагается в Быковском районе Волгоградской области и будет производить до 1,5 тонн СПГ в час", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ключевыми потребителями СПГ будут автобусы и спецтехника, которые регион приобретет для Волгограда.

Реализация совместной программы газификации, в также уже действующие и новые инвестиционные проекты были рассмотрены на рабочей встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

"Для нас всех, жителей Волгоградской области, вопросы газификации очень важны, так как непосредственно влияют на качество жизни людей в населенных пунктах и стимулируют социально-экономическое развитие муниципальных образований и региона в целом.<...> Волгоградская область в полном объеме выполнила задачи по газификации, развитию газотранспортной системы", - цитирует пресс-служба Бочарова.

Губернатор отметил, что подписанные с ПАО "Газпром" соглашения до 2027 года позволят обеспечить выполнение газификации Волгоградской области на уровне 98%. Общий объем инвестиций предусматривает более 35 млрд рублей.

По данным администрации Волгоградской области, в настоящее время в регионе действуют 23 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, на компримированном природном газе работают более 3,6 тыс. единиц автотранспорта. А до 2026 года в планах построить еще семь газозаправочных комплексов и переоборудовать 587 единиц транспорта.