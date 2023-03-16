Генсек ООН выступает за продолжение и целостность зерновой сделки

При этом в организации не стали уточнять, считают ли сделку продленной на 60 или на 120 дней

ООН, 16 марта. /ТАСС/. ООН сосредоточена на обеспечении продолжения и целостности зерновой сделки. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, на какой срок продлевается соглашение.

"Генеральный секретарь сосредоточен на обеспечении продолжения и целостности соглашения, которое представляет критическую важность для глобальной продовольственной безопасности. В то же время он продолжает усилия по реализации меморандума о взаимопонимании, нацеленного на облегчение торговли российскими удобрениями и продовольствием. Как мы уже говорили, по обоим этим направлениям есть препятствия, и мы работаем над их устранением", - сказал он.

Дюжаррик вновь не стал уточнять, считают ли в ООН зерновую сделку продленной на 60 или на 120 дней.

При этом представитель генсека отметил, что процедура продления сделки зафиксирована в исходном тексте соглашения. "Процедура продления соглашения описана черным по белому в его тексте. Напоминаю, что три подписавшие стороны [Россия, Украина, Турция] несут обязательства и ответственность по его выполнению, а мы [ООН] являемся свидетелями", - заявил он.

В тексте соглашения об экспорте продовольствия из украинских портов говорится, что "инициатива остается в силе в течение 120 дней с даты подписания всеми сторонами и может быть продлена автоматически на тот же самый период, если одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить действие инициативы или внести в нее изменения".

Срок действия зерновой сделки истекает в субботу, 18 марта. Россия заявила, что соглашение продлевается на 60 дней.