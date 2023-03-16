Йеллен считает высокой возможность массового снятия клиентами средств со счетов банков США

Министр финансов США прокомментировала возможность повторения ситуации, которая произошла с SVB

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает чрезвычайно высокой вероятность того, что после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) другие американские банки могут быть признаны неплатежеспособными и столкнуться с массовым снятием их клиентами средств со своих счетов. Об этом сообщила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен.

На слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США она прокомментировала возможность повторения ситуации, которая произошла с SVB, столкнувшимся с массовым снятием средств клиентами, что привело к его банкротству, назвав это "системным риском". "Вероятность распространения [данной ситуации] таким образом, что другие банки могут быть признаны не платежеспособными и пострадать от массового снятия средств со счетов, кажется чрезвычайно высокой. И последствия были бы очень серьезными [в таком случае]", - отметила министр.

Она пояснила, что вашингтонская администрация на минувших выходных оценила "этот серьезный риск" и приняла решение предоставить доступ всем вкладчикам SVB к их счетам с 13 марта, "чтобы не вызвать крах многих банков и панику". В связи с этим руководитель финансового ведомства высказала обеспокоенность по поводу того, что "банки в стрессовом состоянии будут ужесточать условия кредитования", что может привести к сокращению экономического роста. Сейчас американские власти, продолжила она, "уделяют основное внимание стабилизации банковской системы, укреплению доверия".

Комментируя причины банкротства Silicon Valley Bank, Йеллен подчеркнула: "Важно, чтобы регулирующие органы изучили, что произошло в этом банке. Но уже сейчас очевидно, что высокая доля незастрахованных вкладов в нем сделала его уязвимым для массового снятия клиентами средств со своих счетов".

Департамент финансовой защиты штата Калифорния 10 марта объявил о банкротстве SVB. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов США. Остаток его капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами. Корпорация страхует вклады на сумму до $250 тыс., но около 85% физических и юридических лиц, которые пользовались услугами SVB, имели на своих счетах значительно большие суммы. Президент США Джо Байден пообещал, что все свои средства получат рядовые вкладчики, но не инвесторы.