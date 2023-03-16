Сенатор заявил, что эксперимент с экспресс-доставкой из Калининграда поможет логистике

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков отметил, что это позволит заполнить склады в регионе

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Эксперимент в Калининградской области по упрощенному оформлению физлицами товаров для личного пользования для экспресс-доставки поможет заполнить склады в регионе, а также загрузит логистические компании, пострадавшие от санкций Евросоюза. Об этом сообщил журналистам член комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

"В последнее время в связи с перестройкой серьезной калининградской экономики мы видим, что логистический сектор находится не в самых лучших условиях. Есть ограничения по портовой инфраструктуре, есть ограничения по приграничной инфраструктуре на территории Польши и Литвы. <…> Эта [мера], несомненно, заполнит те мощности, которые сейчас пустуют, и приведет к новой инвестиционной активности", - сказал он.

Сенатор отметил, что также это позволит удешевить логистику при доставке любых других грузов из и в Калининград с территории "большой России", так как доставка товаров со складов в области позволит развивать морские перевозки. По словам Шендерюка-Жидкова, закон позволит размещать в области товары в рамках свободной таможенной зоны для последующей отправки их физическим лицам по всей России. "Товары, когда заказываем их в электронном магазине, приходят быстро, потому что поставщик прогнозирует спрос на определенные продукты, группирует их в партии и привозит в локации, наиболее близкие к территории [продажи]. На протяжении долгого времени эти локации были в Прибалтике и Польше", - сказал он.

Сенатор добавил, что теперь законодатели предлагают аккумулировать эти товарные партии в Калининграде, и в регионе рассчитывают на приход в область ведущих российских операторов интернет-торговли.

СФ ранее одобрил закон о проведении на территории Калининградской области эксперимента продолжительностью два года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года) по использованию пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов. Речь идет о товарах для личного пользования, вывозимых на территорию ЕАЭС с применением Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Логистика в Калининградской области, которая не имеет общих границ с другими регионами РФ, пострадала от ограничений после введения санкций против РФ Евросоюзом. В частности, с 2022 года стал квотироваться железнодорожный транзит грузов через Литву, был введен запрет на перевозку через ЕС автотранспортом товаров, попавших в санкционные списки. Убытки понесли логистические компании, в частности, по данным Калининградстата, объем перевезенных фурами грузов крупными и средними компаниями в регионе в 2022 году снизился до минимума за последние 10 лет. Для обхода территории Евросоюза и доставки грузов в регион без ограничений задействуются морские маршруты через Балтику.