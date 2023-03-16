Nokian Tyres получила от "Татнефти" оплату за шинный бизнес в России

Речь идет о €285 млн

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Финская Nokian Tyres получила от ПАО "Татнефть" оплату в размере €285 млн за продажу своего шинного бизнеса в России. Об этом говорится в сообщении финской компании.

Сделка будет завершена после прохождения регистрационных формальностей в России, и деятельность компании в РФ закончится. Окончательные итоги сделки будут раскрыты в промежуточном отчете за первый квартал 25 апреля 2023 года, отмечается в сообщении.

В феврале ФАС одобрила три ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres.

Ранее обе компании сообщили о достижении договоренности по продаже "Татнефти" российских активов Nokian Tyres, включая завод в городе Всеволожск (Ленинградская область).

В конце июня Nokian Tyres приняла решение уйти с российского рынка. В компании заявляли, что рассматриваются несколько различных вариантов ухода, включая деятельность в стране в "автономном режиме". При этом сообщалось, что завод во Всеволожске, мощность которого оценивается в 16 млн шин в год, продолжит выпуск продукции. Но позже в компании заявляли, что возможен простой завода из-за нехватки сырья.