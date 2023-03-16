Глава компании Максим Соколов рассчитывает, что в правительстве города такое предложение будет рассмотрено положительно

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский автопроизводитель "Автоваз" внес предложение о том, чтобы бывший завод Nissan, который ранее перешел к этому производителю, получил новое название - "Лада Санкт-Петербург". Об этом сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.

"Это название ("Лада Санкт-Петербург" - прим. ТАСС) необходимо соответствующим образом утвердить, не только на правлении и, скажем так, совете директоров "Автоваза", но и с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством региональным. Такое предложение мы внесли. Надеюсь, что оно в ближайшее время будет положительно рассмотрено", - сказал он.

Ранее ФГУП "НАМИ", подведомственный Минпромторгу РФ, приобрел все российские aктивы Nissan. В собственность перешли в том числе производственные и нaучно-исследовательские мoщности компании в Санкт-Петербурге, а тaкже центр продаж и маркeтинга в Москве. Послепродажным обслyживанием автомобилей японского брeнда и поставкой запчастей будет заниматься "Автоваз". Сделка включает опцион на oбратный выкуп "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" своей дoли, который может быть реализoван в течение следующих шести лет. Позднее "Автоваз" приобрел площадку, переданную ранее японским производителем в собственность РФ, за €1.

О заводе Toyotа

Соколов также сообщил, что "Автоваз" не видит необходимости в покупке завода Toyotа в Петербурге.

"Если возникнут у топ-менеджеров планы по интеграции, вполне возможно, что такие перспективы появятся. Но пока я не вижу необходимости с учетом наличия свободных мощностей у "Автоваза" и контроля за тем сектором рынка, в котором "Автоваз" традиционно работает, и перспективами выхода на другие рынки, не вижу необходимости задействовать дополнительные мощности", - сказал Соколов, отвечая на вопрос, интересен ли "Автовазу" завод Toyota.