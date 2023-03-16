Матвиенко заявила, что Россия будет сотрудничать с ООН по вопросу гарантий зерновой сделки

Россия и на других площадках будет поднимать эту тему и "раскрывать глаза на истинное положение дел", сообщила спикер Совета Федерации

АЛЖИР, 16 марта. /ТАСС/. Россия будет сотрудничать с ООН по вопросу соблюдения всех обязательств и гарантий зерновой сделки, заявила журналистам в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы действительно сделали жест доброй воли - продлили сделку на 60 дней, но сказали, что вот эти 60 дней мы должны использовать для того, чтобы снять все препоны, преграды, не декларировать, что нет проблем, а на самом деле решать их", - отметила Матвиенко, которая находится с официальном визитом в Алжире.

"Мы будем сотрудничать с ООН, чтобы они проявили в конце концов волю и выполнили обязательства и гарантии, которые они давали", - добавила она, уточнив что Россия и на других площадках будет поднимать эту тему и "раскрывать глаза на истинное положение дел".

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи замминистра иностранных дел России заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.