В Южной Осетии намерены сделать экономику республики самодостаточной

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев выразил благодарность от имени своего народа российскому руководству за поддержку в газификации республики

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Южной Осетии намерены сделать все необходимое, чтобы вывести экономику республики на уровень самодостаточности и стать полноценным экономическим партнером для России. Об этом президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы помним, что в самые тяжелые времена для республики Российская Федерация всегда была рядом, поддерживает и оказывает неоценимую поддержку по сегодняшний день, - сказал Гаглоев. - Стратегическое значение сегодня принимают вопросы экономического взаимодействия. Мы первыми приняли на себя агрессию из-за того, что остались верны своему историческому долгу - быть вместе с Россией, и мы должны показать всему миру, что это единственный правильный выбор. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вывести экономику республики на самодостаточный уровень, стать полноценным экономическим партнером для Российской Федерации".

Он выразил благодарность от имени народа Южной Осетии российскому руководству за поддержку в газификации республики. По словам Гаглоева, программа газификации позволит остановить отток сельского населения, придаст импульс развитию сельского хозяйства, будет способствовать привлечению инвесторов в республику. Также он считает необходимым координировать с Россией действия в рамках общего контура безопасности.

Гаглоев заявил, что благодарность России народ Южной Осетии демонстрирует наглядно: жители Южной Осетии принимающие участие в СВО уверены в победе, понимают, что сражаются за правду и историческую справедливость, отстаивают общие с Россией ценности.

Сейчас в республике газифицирован только Цхинвал и близлежащие населенные пункты. С введением газопровода в 2009 году было создано совместное предприятие ОАО "Газпром - Южная Осетия", доля "Газпрома" составила 75% плюс одна акция, а Южной Осетии - 25% минус одна акция. Соглашение о деятельности СП было подписано правительствами в 2018 году. Правительство РФ выкупает долю Южной Осетии в СП, обязуется содействовать в газификации республики, модернизации ее газовой инфраструктуры в размере до 2 млрд рублей. Уполномоченными органами являются ПАО "Газпром" и ГУП "Энергоресурс - Южная Осетия". В 2022 году РФ и Южная Осетия подписали соглашение о содействии развитию республики на 2022-2025 годы. Предполагается оказание РФ безвозмездной финансовой помощи Южной Осетии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневных военных действий погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военные. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии.