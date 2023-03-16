"Аэрофлот" прокомментировал сообщения о запрете на заправку самолетов в Турции

В авиакомпании заявили, что выполняют полеты в республику в штатном режиме

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" выполняет рейсы в Турцию в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе "Аэрофлота".

Ранее в четверг турецкий портал AirportHaber сообщил, что Министерство торговли Турции якобы распорядилось запретить обслуживание ряда самолетов российских компаний из-за американских санкций. По данным турецкого портала, запрет коснулся заправки лайнеров и услуг наземного обслуживания.

"Аэрофлот" выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов", - сообщили в пресс-службе.

Решение, как пишет портал, принято на основании предписания Министерства торговли США и распространяется на рейсы, следующие в Россию или Белоруссию. Портал также опубликовал список самолетов с бортовыми номерами, которые попали под эти ограничения. Это 15 самолетов "Аэрофлота", два - компании "Россия", пять - компании S7, четыре - Utair, два - "Ямал", по одному борту компаний Azur air и Pegas fly. Кроме того, в списке семь бортов "Белавиа" и один самолет иранской компании Mahan. Официальных пояснений или комментариев по этой теме от ответственных структур в Турции в ТАСС пока не поступило.

В январе в российских СМИ появилось письмо турецкой хендлинговой компании Havas, в котором оператор предупредил о рисках обслуживания в аэропортах страны 170 самолетов, попавших под экспортные санкции США - они запрещают заправку, техобслуживание и ремонт таких бортов за рубежом. Компания в этой связи посоветовала российским перевозчикам планировать полеты в Турцию на самолетах, содержащих менее 25% деталей американского производства. Между тем, ограничений для российских самолетов после появления этого письма не последовало.