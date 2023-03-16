В S7 прокомментировали возможный запрет на заправку самолетов в Турции

Авиакомпания выполняет рейсы в республику по расписанию

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 выполняет рейсы в Турцию по расписанию. Об этом ТАСС сообщили в четверг в компании в ответ на просьбу прокомментировать информацию турецких СМИ о запрете на заправку самолетов в этой стране.

"Рейсы S7 Airlines летают по расписанию", - отметили в компании.

Ранее в четверг турецкий портал AirportHaber сообщил, что Министерство торговли Турции якобы распорядилось запретить обслуживание ряда самолетов российских компаний из-за американских санкций. По данным турецкого портала, запрет коснулся заправки лайнеров и услуг наземного обслуживания.

Как отметил Telegram-канал Flightmode, без дозаправки в Турции на обратном пути российские самолеты могут приземляться в Сочи для дозаправки.