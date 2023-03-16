Белый дом: проблемы с Credit Suisse не связаны с ситуацией в банковском секторе США

В Белом доме подчеркнули, что вместе с Конгрессом и независимыми финрегуляторами будут тесно сотрудничать в вопросе усиления надзора за американским банковским сектором

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Ситуация с американской банковской сферой не связана с проблемами в банке Credit Suisse, акции которого рухнули в среду почти на 30%. Такое мнение высказала в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Ее спросили, опасается ли вашингтонская администрация последствий проблем, с которыми сейчас сталкиваются банки в мировом масштабе, в том числе и Credit Suisse. "Мы следим за ситуацией. Я знаю, что Минфин США поддерживает связь со своими швейцарскими коллегами, что очень важно. <...> Но я должна сказать, что то, что мы наблюдаем в настоящее время с Credit Suisse, является отдельной проблемой. Его проблемы не связаны с текущей экономической ситуацией, текущими экономическим условиями [в США]", - отметила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что Белый дом вместе с Конгрессом и независимыми финрегуляторами будут тесно сотрудничать в вопросе усиления надзора за американским банковским сектором. Жан-Пьер отметила, что в ближайшие несколько дней вашингтонская администрация может сообщить об изменениях, связанных с вопросом регулирования депозитов.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кризис в финансовой системе США на фоне обвала ряда банков во многом служит показателем потери доверия глобального бизнеса к доллару как к надежному средству сохранения сбережений. По ее словам, российская сторона внимательно наблюдает за соответствующей темой, поскольку место США в мировой торговле и финансах "может, очевидно, самым непосредственным образом коснуться всей глобальной экономики". По имеющейся информации, отметила официальный представитель МИД, пока "эффекта домино не наблюдается", однако при этом "рынки уже серьезно отреагировали" на крах банков в США.

Банковский кризис

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.

На фоне заявлений еврокомиссара по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес об ограниченном влиянии банковского кризиса в США на финансовый сектор ЕС наблюдается сильное падение стоимости акций крупных банковских учреждений на европейских торговых площадках. В частности, французский Societe Generale в течение дня терял более 13% стоимости после потери 6,2% днем ранее, а акции BNP Paribas проседали до 11,7%. На Миланской бирже сильнее всего упали акций итальянских банков Unicredit (-7,65%) и Intesa Sanpaolo (-7,06%), в Германии отмечается снижение акций Deutsche Bank (-7,6%) и Commerzbank (-8,3%).

Акции Credit Suisse рухнули в среду почти на 30%, впервые опустившись ниже отметки в 2 швейцарских франка. Согласно информации, опубликованной на сайте банка, в течение дня котировки ценных бумаг снижались до 1,55 франка (чуть более $1,67), но затем несколько выросли и на момент закрытия торгов достигли 1,697 франка (около $1,83), что на 24,2% меньше, чем в начале биржевой сессии.