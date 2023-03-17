Кабмин обсудит вопрос об освобождении от налогов услуг замены неисправных авиадвигателей

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта будет способствовать реализации целей государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2012-2025 годы"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Кабинет министров под председательством Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в пятницу. На повестку дня вынесено восемь вопросов, основным из них станет рассмотрение законопроекта, предусматривающего освобождение от налогов услуги замены неисправных авиадвигателей.

Законопроект подготовлен Минфином в рамках поручения правительства по снижению дополнительных налоговых издержек сервисных компаний в авиационной отрасли, которые оказывают услуги доступа к складам (пулам) запасных частей. Предлагается установить нулевую ставку НДС на операции по обмену неисправных запасных частей, компонентов и комплектующих изделий воздушного судна или авиационного двигателя на аналогичные исправные. Также предлагается исключить из состава доходов и расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций, стоимость запасных частей и компонентов воздушного судна или авиационного двигателя при осуществлении таких обменных операций. Авторы инициативы полагают, что принятие законопроекта будет способствовать реализации целей государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2012-2025 годы".

Правительство также примет решение по отнесению лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Для этой категории граждан предлагается установить меры социальной защиты, аналогичные тем, которые предоставляются людям, отмеченным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя".

Кроме того, министры рассмотрят законопроект, касающийся ряда изменений в закон "Об особой экономической зоне в Калининградской области". Документ предусматривает увеличение сроков уведомления заявителя о включении в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области с одного до трех рабочих дней, а также осуществления капитальных вложений для резидентов, включенных в реестр с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, с трех до шести лет.

Другие темы заседания

Еще одной темой предстоящего заседания правительства станет сокращение периодичности проведения обучения по дополнительным профессиональным программам работников организаций по добыче и переработке угля и горючих сланцев, которые руководят горными и взрывными работами, с одного раза в пять лет до одного раза в три года. Кроме того, кабмин обсудит совершенствование существующих и создание новых механизмов обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности на угольных предприятиях.

На повестку дня вынесен и проект поправок в закон о племенном животноводстве. Речь идет о необходимости создания федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов для создания условий по регистрации племенных животных, племенных стад, учету племенных хозяйств, выданных разрешений на импорт племенной продукции, а также осуществлению анализа и обработки представленных сведений.

Будут обсуждаться и изменения в распределение субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты.