"Известия": число фишинговых сайтов в РФ в январе-феврале 2023 года выросло почти втрое

Директор АНО "Координационный центр доменов" Андрей Воробьев рассказал, что одной из причин этого стала неразбериха с SSL-сертификатами

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Количество фишинговых сайтов в зонах .ru и .рф в январе-феврале 2023 года составило 5,2 тыс., что почти в три раза превышает показатели 2022 года - 1,85 тыс. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на АНО "Координационный центр доменов".

"Одной из причин этого стала неразбериха с SSL-сертификатами, возникшая после отказа западных удостоверяющих центров от работы в нашей стране", - рассказал изданию директор АНО Андрей Воробьев.

Как отмечают "Известия", до февраля 2022 года SSL-сертификаты выдавали зарубежные удостоверяющие центры. Однако после введения санкций зарубежные центры отказались работать со многими ресурсами. Это коснулось прежде всего тех крупных компаний, которые подпали под ограничения. Однако, по словам Воробьева, за последний год в России начало работать несколько отечественных удостоверяющих центров и проблема постепенно теряет остроту.

Рост числа фишинговых сайтов также отметили в Роскомнадзоре. В пресс-службе регулятора рассказали изданию, что в январе-феврале 2023 года ведомство удалило и заблокировало 523 мошеннических ресурса, в том числе в кредитно-финансовой сфере, за аналогичный период 2022 года - 313.

Специалисты Координационного центра доменов сообщили "Известиям", что чаще всего мошенники имитируют сайты крупнейших российских банков, подпавших под санкции, - Сбера, ВТБ, Альфа-банка, маркетплейсов и сервисов объявлений - Ozon и "Авито".

По мнению экспертов Координационного центра доменов, эффективной мерой противодействия мошенникам могло бы стать подтверждение паспортных данных физлица, регистрирующего доменное имя, через ЕСИА (портал "Госуслуги"), пишет газета. В пресс-службе Минцифры "Известиям" сообщили, что возможность верификации владельцев доменов сайтов через "Госуслуги" прорабатывается.

"Соответствующие предложения в закон "Об информации" уже сформированы и проходят обсуждение с заинтересованными ведомствами", - добавили в ведомстве.