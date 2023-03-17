В Ливане заявили об заинтересованности в поставках зерна и удобрений из России

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Аль-Хадж Хасан отметил, что РФ и Украина являются мировыми поставщиками продуктов и без них невозможно обеспечить продовольственную безопасность

БЕЙРУТ, 17 марта. /ТАСС/. Соглашение, регулирующее вывоз зерна и удобрений из России и Украины, отвечает интересам Ливана. Об этом заявил в четверг ТАСС исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Аббас аль-Хадж Хасан, комментируя продление зерновой сделки на 60 дней.

"Достигнутые договоренности волнуют нас, поскольку мы закупаем такой стратегический продукт, как пшеница, за рубежом, в том числе в России, - отметил он. - Правительство заинтересовано в этом и подходит к международному соглашению, исходя в первую очередь из того, что оно принесет выгоду Ливану".

По словам и. о. главы Минсельхоза, зерно импортируется сейчас из многих стран. "Но мы предпочитаем, чтобы ситуация успокоилась в черноморском регионе и все вернулось в привычное русло, - подчеркнул он. - Такова принципиальная позиция Ливана, когда мы говорим об украинском кризисе, мы надеемся, что так и произойдет".

Аль-Хадж Хасан отметил, что "Россия и Украина являются мировыми поставщиками продуктов, без которых невозможно обеспечить продовольственную безопасность". "Конечно, зерно и удобрения можно закупать в США или, например, в Индии, но стоит вопрос, где это выгоднее делать", - констатировал собеседник агентства, напомнив, что Ливан исторически играет роль торгового посредника в регионе. "Сегодня мы все в одной лодке, и ей угрожает множество бурь, поэтому к проблеме продовольственной безопасности следует относиться серьезно", - заявил он.

И. о. министра сообщил, что Ливан экспортирует свежие фрукты и овощи во многие государства на протяжении десятилетий. "Поставки ливанской сельскохозяйственной продукции в Россию, мы считаем, будут способствовать укреплению торгово-экономических отношений, которые связывают наши дружественные страны, - подчеркнул он. - Для продвижения вперед в этом вопросе необходимо задействовать торгово-промышленные палаты".