Объем заимствований банков у ФРС США за семь дней достиг рекордных $164,8 млрд

По данным Федеральной резервной системы, некоторые финансовые организации воспользовались новой кредитной линией

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Суммарный объем экстренных заимствований банков у Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг за семь дней рекордных $164,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг финансовым регулятором.

Как следует из отчетности ФРС, выполняющей функции центрального банка страны, по итогам семи дней, завершившихся 15 марта, объем кредитов на срок до 90 дней составил около $152,8 млрд. Некоторые банки воспользовались новой кредитной линией, открытой ФРС на этой неделе. Она позволяет взять кредит на год. Объем заимствований по этой программе составил $11,9 млрд за отчетный период.

По итогам семи дней, завершившихся 8 марта, суммарный объем заимствований банков у ФРС составлял около $4,58 млрд. Предыдущий рекордный показатель - примерно $111 млрд - был зафиксирован во время финансового кризиса 2008 года.

Согласно отчетности ФРС, около $142,8 млрд регулятор также направил на нужды, касающиеся урегулирования ситуации, связанной с крахом Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве банка SVB. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.