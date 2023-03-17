Железнодорожные перевозки в новых регионах на основе лицензии России начнутся в 2024 году

В Ространснадзоре уточнили, что дополнительные разрешения будут не нужны

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские железнодорожные перевозчики смогут обеспечивать пассажирское сообщение между новыми территориями и основной частью РФ на основе полученной ранее лицензии от Ространснадзора. При этом дополнительных разрешений не потребуется, пояснили ТАСС в пресс-службе Ространснадзора.

"С 1 марта 2024 года на вышеперечисленных территориях (Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской республик - прим. ТАСС) виды деятельности, указанные в части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", могут осуществляться, если иное не установлено федеральным законом, исключительно юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осуществление таких видов деятельности, выданные в порядке, установленном указанным федеральным законом", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

В России, согласно положению о лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров, лицензии выдаются Ространснадзором. Все российские железнодорожные перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров по стране, должны иметь специальную лицензию.