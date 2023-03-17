Объем фонда промышленности в Запорожской области запланировали в 500 млн рублей

Замдиректора организации Георгий Богачев пояснил, что сейчас формируют нормативную базу, документацию и стандарты, по которым будут финансировать потенциальных заемщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Капитализация Фонда развития промышленности Запорожской области в 2023 году, предварительно, составит 500 млн рублей. В числе потенциальных заемщиков 39 предприятий, сообщил ТАСС замдиректора фонда Георгий Богачев.

"Сейчас идет формирование нормативной базы, документации, разработки стандартов Фонда развития промышленности, по которым мы будем финансировать наших потенциальных заемщиков. Министерством промышленности и торговли до нас доведена методическая рекомендация с объемом финансирования одного займа на сумму от 5 млн до 200 млн рублей. <…> Предварительно, мы в этом году должны стартовать с общим объемом фонда от 500 млн рублей", - сказал Богачев.

Он уточнил, что займов в фонде ждут порядка 39 предприятий. В их числе Мелитопольский завод компрессоров, которому необходимо 126 млн рублей, предприятия по производству гидравлических механизмов, безалкогольных напитков, резинотехнических изделий.

"Перспективная оценка потребности в финансировании программ фонда определена в размере примерно 2,5 млрд рублей - и это только на освобожденных территориях. <…> Есть часть предприятий, у которых нет собственников: они бросили предприятия и не заявляются в фонд. А у временных администраторов этих предприятий нет полномочий [заявляться на поддержку в фонде]", - подчеркнул собеседник.

Фонд развития промышленности Запорожской области создали в сентябре 2022 года.