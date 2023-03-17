В думе Чукотки заявили, что закон о северном завозе позволит решить вопрос логистики

Законопроект предусматривает четкое распределение полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями

ТАСС, 17 марта. Базовый закон, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза, позволит решить проблемы транспортного обеспечения и доставки грузов. Такое мнение высказала ТАСС председатель Думы Чукотского автономного округа Валентина Рудченко.

"Нас, конечно, <...> устраивает, что будут создаваться соответствующие структуры, которые будут заниматься организацией и формированием грузов по категориям и, самое главное, что будет северный завоз обеспечиваться транспортом. Это станет ответственностью новых структур, а не нас. <...> У нас только кораблями завоз, но до кораблей нужно грузы завезти, по железной дороге в том числе, из центральных районов до Владивостока, до Находки, нужно преодолевать огромные трудности, чтобы все это обеспечить. А когда это будет централизованно, я думаю, что это облегчит работу регионов, в частности Чукотки", - сказала собеседница.

Она отметила, что региональная Дума поддержала концепцию и пока не намерена вносить изменений ко второму чтению. По ее словам, чем быстрее будет принят и вступит в силу закон, тем быстрее начнут решаться имеющиеся проблемы.

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении проект базового закона, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза. Под северным завозом предлагается понимать комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов. Авторы инициативы предлагают закрепить в законе понятия "территории северного завоза" и "территории с ограниченными сроками завоза грузов".

Законопроект, в частности, предусматривает четкое распределение полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Устанавливается, что единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Вводится также понятие "единый морской оператор северного завоза" - им будет определенное правительством юридическое лицо, которое обеспечит регулярные перевозки грузов северного завоза между морскими портами. Кроме того, законопроект также предполагает создание федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС "Северный завоз").

Для дифференциации мер государственной и муниципальной поддержки документ вводит три категории грузов северного завоза. Так, к первой категории относятся грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Ко второй предлагается отнести грузы для государственных и муниципальных нужд. В третью категорию предлагается включить остальные грузы.