17 марта, 05:02

Инвесторы построят в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" три объекта за 557 млн рублей

Планируется открыть информационный турцентр с кафе и завершить арт-объект "Деревня Хоббитов" у Тавдинских пещер

БАРНАУЛ, 17 марта. /ТАСС/. Инвесторы построят три гостиничных объекта за 557 млн рублей в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", сообщил в пятницу губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Telegram-канале.

"Мы продолжаем развивать "Бирюзовую Катунь" - самую большую в России особую экономическую зону туристско-рекреационного типа. Мы одобрили три новых инвестпроекта по строительству гостиничных комплексов на общую сумму 557 миллионов рублей", - отметил Томенко.

В планах инвесторов - открыть к летнему сезону информационный турцентр с кафе и завершить арт-объект "Деревня Хоббитов" у Тавдинских пещер. Еще одним объектом займется собственник парк-отеля "Шишка".

По словам губернатора, проекты в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" общей стоимостью около 19 млрд рублей реализуют 29 резидентов. В 2022 году они открыли 600 дополнительных мест размещения.

ОЭЗ находится в Алтайском районе Алтайского края на левом берегу Катуни около горы "Красный камень". Общая площадь - 3 326 га. Ежегодно ОЭЗ посещают около 350-400 тыс. человек. 

Теги:
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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