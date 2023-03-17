Новосибирской области направят 2 млрд рублей инфраструктурных кредитов

Средства направят на строительство трех поликлиник, сети водоотведения и мусорного полигона

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Новосибирская область получит 2 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023 год. Средства будут направлены на строительство трех поликлиник, мусорного полигона и коммунальной инфраструктуры, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

"Одобрено выделение 2 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023 год", - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

По данным пресс-службы, средства будут направлены на создание трех поликлиник, сети водоотведения для строительства многоквартирных жилых домов, полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Болотное и создание ливневой канализации и сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения объектов жилищного строительства в поселке Озерный.