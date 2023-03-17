ЕАО дополнительно получит 504 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

В программу вошли обновление систем водоснабжения в Биробиджане, а также селе Бирофельд и поселке Лондоко-завод

ТАСС, 17 марта. Еврейская автономная область дополнительно получит из федерального бюджета более 504 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Более 504 млн рублей дополнительно получит ЕАО на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Проект региона одобрен на заседании правительственной комиссии по региональному развитию России под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. От Еврейской автономной области в совещании в режиме видео-конференц-связи принял участие губернатор Ростислав Гольдштейн", - говорится в сообщении.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитана на 2023-2024 годы. В нее включено обновление систем водоснабжения в Биробиджане, селе Бирофельд и поселке Лондоко-завод. В поселке Смидович пройдут работы на сетях горячего водоснабжения. В 2023 году модернизируют сети теплоснабжения в Биробиджане, селе Птичник и поселках Приамурский, Волочаевка-2, Теплоозерск и Бира.

Проект будет финансироваться из трех источников: 504,7 млн рублей - федеральные средства из фонда развития территорий, 95 млн рублей направят из регионального бюджета, еще 87,4 млн рублей - внебюджетные средства.

"Своевременная модернизация сетей горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения - залог снижения аварийности на коммунальных объектах. Президент России Владимир Владимирович Путин и федеральные органы власти понимают это и оказывают региону всю необходимую помощь. Конечно, невозможно провести модернизацию абсолютно всех коммунальных сетей, но правительство области прикладывает все усилия, чтобы протяженность отремонтированных сетей год от года увеличивалась", - цитируют в пресс-службе главу региона.