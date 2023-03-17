Площадь ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области расширили в 10 раз

Она увеличилась до 724 га

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Особую экономическую зону "Кулибин" в Нижегородской области расширили в 10 раз, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.

"Принятое в конце прошлого года федеральное решение о расширении ОЭЗ "Кулибин" теперь закреплено документально - с подписями и печатями. Учитывая интерес инвесторов, площадь особой экономической зоны увеличена в 10 раз - с 72 до 724 га", - написал Никитин.

По его словам, это четыре площадки: три частные, на которых уже есть дороги, электричество, вода, канализация и другая инфраструктура, и одна государственная - площадью 416 га. "В ближайшие два года планируем провести там все коммуникации и построить несколько корпусов, полностью подготовленных к "заселению" инвесторами с актуальными для экономики региона и страны проектами", - добавил губернатор.

Заявки на резидентство ОЭЗ от нескольких инвесторов планируют рассмотреть на экспертном совете в ближайшее время.

ОЭЗ "Кулибин" была создана в 2020 году, ее управляющей компанией является Корпорация развития Нижегородской области. На территории ОЭЗ располагаются предприятия семи резидентов. Условия экономической зоны снижают для них налоговые ставки на прибыль с 20 до 2% в первые пять лет, до 5% - в следующие пять лет и до 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по транспортному налогу и налогам на имущество и землю. Подобными льготами смогут воспользоваться и резиденты второй очереди ОЭЗ.