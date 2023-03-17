В Bentley заявили, что Британия отстает в поддержке производства электрокаров

Как отметил исполнительный директор Адриан Холлмарк, в соответствии с правительственными программами крупным компаниям не оказывается поддержка при переходе на зеленые технологии

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Великобритания значительно отстает от других ведущих стран в привлечении инвестиций в производство электромобилей. Об этом заявил исполнительный директор Bentley Адриан Холлмарк в интервью газете Financial Times, размещенном в пятницу.

Он отметил, что Соединенное Королевство "не способствует капиталовложениям в отрасль в той же мере, в какой это делают Китай, США и страны континентальной Европы". Он обвинил также британское правительство Соединенного Королевства в отсутствии поддержки Bentley при переходе к выпуску электрокаров. По его словам, Лондон "ничего не делает, чтобы помочь компании" как известному автопроизводителю инвестировать в электромобили.

"Если бы мы были стартапом без клиентов и технологий, тогда, возможно, получили бы средства, но <...> в соответствии с правительственными программами крупным компаниям не оказывается поддержка при переходе на зеленые технологии", - подчеркнул Холлмарк. Автопроизводитель "ждет не дождется, когда правительство придет к тому, что осознали другие - если они хотят экологически чистую автомобильную промышленность, ей нужно помочь при переходе на них", добавил исполнительный директор.

Bentley планирует полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к концу десятилетия, а сейчас уже переходит на производство гибридных автомобилей.