Азербайджан в феврале перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

Суточная добыча нефти составляла 531 тыс. баррелей

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. Азербайджан в феврале перевыполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные, распространенные в пятницу министерством энергетики страны.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в феврале составляла 531 тыс. баррелей. В рамках сотрудничества ОПЕК+ квота Азербайджана по добыче нефти в феврале была определена в объеме 684 тыс. баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Таким образом, республика перевыполнила свои обязательства.

По данным Минэнерго, общий объем добычи нефти вместе с конденсатом в феврале в Азербайджане составил 648 тыс. баррелей в сутки, на долю конденсата приходится 117 тыс. баррелей.