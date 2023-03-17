На завершение строительства спорткомплекса в Саратове направят более 350 млн рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь к ответственности виновных в мошенничестве, связанном с завышением стоимости объекта

САРАТОВ, 17 марта. /ТАСС/. Завершить работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса "Газовик" в Саратове планируют до конца 2023 года. На эти цели направят свыше 350 млн рублей, сообщили в пятницу в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Как оказалось, стоимость работ была завышена, причем более чем двукратно. Сегодня правительство области определилось в сумме, которая необходима для завершения работ, она составляет 356 млн рублей. Сейчас крайне важно организовать эффективно работу по завершению строительства, время есть. До конца года это можно сделать качественно", - говорится в сообщении.

По его словам, деньги на проведение работ нашли, в ближайшее время они поступят области. Володин призвал правоохранителей привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к мошенническим действиям по завышению стоимости строительства спорткомплекса.

Спикер Госдумы отметил, что спорткомплекс будет использоваться, в том числе как площадка для тренировок волейбольной команды "Протон". "В этом физкультурном комплексе более 2 тыс. зрительских мест, что позволяет проводить и международные соревнования", - добавил Володин.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс начали строить в жилом районе Солнечный-2 в 2013 году, однако на несколько лет проект был приостановлен. В 2020 году объект перевели в областную собственность.