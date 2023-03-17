"Дочка" Росатома построит в Республике Конго мини-ГЭС общей мощностью 500 МВт

Посол России в Республике Конго Георгий Чепик заявил, что при этом в случае успешной реализации проекта возможно увеличение мощностей в три раза

БРАЗЗАВИЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Дочерняя компания Росатома - АО "РАСУ" - прорабатывает проект строительства малых гидроэлектростанций в Республике Конго, общая мощность которых на первом этапе составит 500 МВт. Об этом сообщил журналистам посол РФ в Республике Конго Георгий Чепик.

"Мне очень нравится проект, который прорабатывает уже в практическом плане дочерняя компания Росатома АО "РАСУ", которая занимается гидроэнергетикой. Это микро- и мини-ГЭС контейнерного типа российского производства", - сказал он.

По словам посла, Республика Конго определила 37 точек, на которых возможно строительство ГЭС мощностью от 1 до 10 МВт. "Совокупная генерация будет 500 мегаватт на первом этапе. Это примерно соответствует нынешней общей генерации в стране от тепловых, газовых и от существующих гидроэлектростанций", - подчеркнул дипломат.

При этом в случае успешной реализации проекта возможно увеличение мощностей в три раза, отметил Чепик. "Только за счет этого будут достигнуты огромные результаты. Конго будет экспортировать электроэнергию, и отдаленные районы будут обеспечены электричеством, это очень здорово", - продолжил посол.

Чепик отметил, что в Республике Конго огромный потенциал по производству электроэнергии из гидроресурсов. "Генерация именно на основе использования речного ресурса весьма перспективна, и в случае реализации этого проекта, который сейчас в стадии технико-экономического обоснования, это будет проект сопоставимый с тем, что делает здесь [в Конго] "Лукойл", - добавил он.