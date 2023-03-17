Wildberries и "Опора России" создали группу по разрешению споров маркетплейса и партнеров

В нее вошли представители онлайн-ретейлера, деловых сообществ, малого бизнеса, министерств и органов государственной власти

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries создал вместе с "Опорой России" так называемую согласительную группу по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами пунктов выдачи заказов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Топ-менеджмент Wildberries и "Опора России" провели встречу с представителями инициативной группы партнерских пунктов выдачи заказов. По ее итогам создана согласительная группа по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами пунктов выдачи заказов на базе "Опоры России", - отмечается в сообщении.

По словам вице-президента "Опоры России" Владлена Максимова, которые приводятся в сообщении, в состав согласительной группы вошли представители Wildberries, деловых сообществ, малого бизнеса, министерств и органов государственной власти. "Таким путем сможем прийти к консенсусу по всем вопросам, которые тревожат предпринимателей. Они будут решены не в пользу одной, а каждой из сторон", - подчеркнул Максимов.

Как отметила директор по развитию сервисов Wildberries Кристина Спирева, слова которой приводятся в сообщении, онлайн-платформа планирует увеличить количество встреч в онлайн-формате с партнерами и доработать механизмы оспаривания начислений (арбитраж).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом - причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. Позже компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries. 16 марта компания объявила о заморозке списаний с пунктов выдачи за подмену товаров и об отмене более 10 тыс. штрафов, признанных самой компанией некорректными.

Накануне в Wildberries также подчеркнули, что усилены каналы обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, и эту систему планируется обновить. Ежедневно компания рассматривает около 3 тыс. случаев по проблемным ситуациям, и в будущем скорость обработки таких заявок должна возрасти.