Москва ищет возможности для связи экспортеров зерна из РФ с закупщиками в Конго

Посол в РК Георгий Чепик отметил, что российские компании, заинтересованные в экспорте своей продукции, должны проявлять инициативу для осуществления таких поставок

БРАЗЗАВИЛЬ /Республика Конго/, 17 марта. /ТАСС/. Российское посольство в Республике Конго активно ищет возможности, чтобы связать поставщиков российского зерна с местными закупщиками. Об этом сообщил журналистам посол РФ в Конго Георгий Чепик.

Он отметил, что со стороны Конго существует спрос на российское зерно. "Но нужно понимать, что в Конго не существует такой структуры, как, например, в Египте. Здесь нет централизованной государственной структуры по закупке зерна, - сказал он. - Мы как посольство вынуждены искать возможности, и мы этим активно занимаемся, чтобы связать наших экспортеров и закупщиков здесь".

При этом Чепик подчеркнул, что российские компании, привыкшие работать с международными трейдерами, не могут пока договориться с Конго о новых условиях поставок. "Мы, как правило, доставляем продукцию до порта отгрузки в России. А конголезцы, конечно, хотели бы получить эту продукцию уже в порту выгрузки. И сейчас это основная проблема", - пояснил дипломат.

По его мнению, российские компании, заинтересованные в экспорте своей продукции, прежде всего зерна и удобрений, в Конго, должны проявлять инициативу для осуществления таких поставок. "Пропало российское зерно - это сразу же сказалось на местном потребительском рынке. И удобрения тоже. Зерно - это один из основных наших продуктов экспорта в Республику Конго до начала санкционного периода", - отметил посол.

Комментируя зерновую сделку, которая могла бы обеспечить доступ российского зерна на мировой рынок, Чепик отметил, что она работает лишь частично и неэффективно в части российских поставок. "Единственное правильное для нас решение - это выстраивать собственные независимые логистические, финансовые, страховые цепочки, которые позволят нам действительно свысока посматривать на недружественные нам страны", - подчеркнул дипломат.