17 марта, 07:01,
обновлено 17 марта, 07:25

Минтранс сообщил о консультациях России и Турции по заправке самолетов

Минтранс сообщил о консультациях России и Турции по заправке самолетов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В ведомстве рассказали о штатном режиме работы российских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Турецкую Республику

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия и Турция ведут консультации по вопросам заправки российских самолетов в аэропортах республики, при этом проблем с наземным обслуживанием самолетов нет. Российкие авиакомпании штатно выполняют рейсы в Турцию. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

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"Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую Республику выполняются в штатном режиме. Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в четверг турецкий портал AirportHaber сообщил, что Министерство торговли Турции якобы распорядилось запретить обслуживание нескольких самолетов российских компаний из-за американских санкций. По данным турецкого портала, запрет коснулся заправки лайнеров и услуг наземного обслуживания. Как отметил Telegram-канал Flightmode, без дозаправки в Турции на обратном пути российские самолеты могут приземляться в Сочи для дозаправки. Вчера же "Аэрофлот" и S7 сообщили, что выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме. 

Теги:
ТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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