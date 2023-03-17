Минтранс сообщил о консультациях России и Турции по заправке самолетов

В ведомстве рассказали о штатном режиме работы российских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Турецкую Республику

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия и Турция ведут консультации по вопросам заправки российских самолетов в аэропортах республики, при этом проблем с наземным обслуживанием самолетов нет. Российкие авиакомпании штатно выполняют рейсы в Турцию. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую Республику выполняются в штатном режиме. Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в четверг турецкий портал AirportHaber сообщил, что Министерство торговли Турции якобы распорядилось запретить обслуживание нескольких самолетов российских компаний из-за американских санкций. По данным турецкого портала, запрет коснулся заправки лайнеров и услуг наземного обслуживания. Как отметил Telegram-канал Flightmode, без дозаправки в Турции на обратном пути российские самолеты могут приземляться в Сочи для дозаправки. Вчера же "Аэрофлот" и S7 сообщили, что выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме.