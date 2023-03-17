Российский рынок акций в начале торгов находится в "зеленой зоне"

Индекс Мосбиржи в начале основной сессии вырос на 1,18%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Рынок акций РФ в начале основной сессии на Московской бирже в пятницу демонстрирует рост ведущих биржевых индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 284,78 пункта (+1,18%), а долларовый индекс РТС рос на 1,44%, до 940,63 пункта.

По данным на 10:38 мск, индекс Мосбиржи находится на уровне 2 279,89 пункта (+0,96%), а долларовый индекс РТС прибавляет 1,33%, достигая 939,6 пункта.

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,05%, достигая 76,44 рубля, евро - на 0,31%, до 81,44 рубля. В то же время юань торгуется на уровне 11,104 рубля (+0,13%).