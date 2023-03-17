Соликамский магниевый завод намерен в 1,5 раза увеличить выпуск редкометальной продукции

По словам гендиректора предприятия Руслана Димухамедова, в этой области завод пока работает на две третьих от его потенциальных возможностей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Соликамский магниевый завод (СМЗ, г. Соликамск, Пермский край) намерен увеличить объем выпускаемой редкометальной продукции в 1,5 раза. Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор СМЗ Руслан Димухамедов.

"Будем наращивать объемы производства. По магниевой продукции и ее производным мощности загружены на 100%. А в области второго вида нашей продукции - редкометальной - мы работаем на две третьих от наших потенциальных возможностей. Поэтому задача - увеличить в 1,5 раза объем выпуска редкометальной продукции, что потребует наращивания мощностей и на добычном предприятии - Ловозерском ГОКе в Мурманской области", - рассказал Димухамедов.

Сейчас, по его словам, СМЗ ежегодно выпускает 15 000 тонн магния, 2 500 тонн редкоземельных металлов, 1 000 тонн ниобия и тантала, более 1 500 тонн титана. В процентном выражении это все выпускаемые в РФ соединения редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4-5% губчатого титана.

Горнорудный дивизион Росатома с 2021 года - головная организация направления "Редкие и редкоземельные металлы" дорожной карты развития в РФ высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и веществ". Предприятия дивизиона добывают скандий, титан и цирконий, готовятся начать освоение месторождения лития.